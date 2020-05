ROMA – Una valanga si è verificata sabato 9 maggio a Cortina, nella zona Tofana di Rozes, sopra il rifugio Giussani, uccidendo un ragazzo.

Secondo il soccorso alpino, che è già al lavoro, il ragazzo è stato trascinato a valle per oltre 200 metri. Ma non è escluso che ci siano anche altre vittime.

Un’altra valanga sulla Marmolada

Allarme per una valanga staccatasi da Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. In zona sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e l’elicottero di Trentino Emergenza per le ricerche di eventuali dispersi.

Al momento non risultano persone coinvolte. L’allarme è stato lanciato da alcuni scialpinisti. (Fonte Ansa)