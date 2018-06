AREZZO – Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cortona nella provincia di Arezzo la sera del 12 giugno. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sono state oltre 50 le richieste di intervento ai vigili del fuoco per via di allagamenti e smottamenti. Tre gli automobilisti soccorsi che erano rimasti con le auto in panne per le strade allagate e molti i disagi per la circolazione.

Cinque le squadre dei pompieri provenienti da tutta la provincia di Arezzo arrivate sul posto per liberare scantinati e garage invasi dall’acqua. L’amministrazione comunale di Cortona sta effettuando sopralluoghi nella zona di Riccio e Terontola dove la situazione è più complicata a causa di vari smottamenti e sollevamenti di asfalto. Il tutto ha provocato pesanti disagi anche alla circolazione.