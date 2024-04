Tragedia sul lavoro al confine tra le province di Arezzo e Perugia, nella zona Ferretto di Cortona ma per pochi metri nel comune di Castiglione del Lago. Un uomo di 55 anni, di Terni, ha perso la vita questa mattina.

Da quanto ricostruito per cause accidentali è stato investito con il muletto che era in manovra, condotto da un collega. Il fatto è accaduto nei terreni che fanno capo all’impianto di biogas da biomasse. I lavoratori stavano scaricando concime chimico sul terreno e durante questa operazione si è verificato l’incidente. Il 55enne è deceduto sul colpo. Sul posto vigili del fuoco di Cortona, carabinieri, soccorritori e personale Asl preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.