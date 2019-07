BELLUNO – Un fulmine lo ha folgorato mentre era in pausa dal lavoro: è morto così a soli 36 anni, Daniele Del Nobile, cuoco originario di Manfredonia (Foggia), che lavorava come stagionale in Alto Adige. Il giovane stava rientrando al lavoro, un rifugio di montagna a Corvara, in provincia di Bolzano, quando si ipotizza sia stato centrato in pieno da una scarica elettrica.

A lanciare l’allarme sono stati proprio i suoi datori di lavoro che, non vedendolo rientrare, sono andati a cercarlo facendo la tragica scoperta. Il corpo senza vita è stato ritrovato a poche centinaia di metri di distanza dal locale. All’arrivo dei soccorritori per lui non c’era più nulla da fare.

Sul caso indagano ora i carabinieri di Cortina. Per ordine della magistratura la salma è stata trasferita alla camera mortuaria a Pieve di Livinallongo del Col di Lana. Con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia. (fonte: Corriere Veneto)