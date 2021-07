Cosa cambia in zona gialla: quali regioni a rischio zona gialla dal 26 luglio, regole e divieti (Foto d’archivio Ansa)

Ci sono cinque regioni che rischiano di finire in zona gialla. Dal 26 luglio o, al più tardi, da inizio agosto. In attesa di comunicazioni ufficiali, sono 4 le regioni che certamente sono a rischio. Sicilia, Sardegna, Veneto e Lazio. La quinta potrebbe essere la Lombardia oppure la Campania.

Già, la zona gialla. Ma ve lo ricordate cosa si può fare (e cosa non si può fare) in zona gialla? Come funziona andare al ristorante? E andare a casa di qualcuno? Forse meglio una rinfrescata su regole e divieti.

Le cinque regioni a rischio zona gialla dal 26 luglio

Come detto, dunque, ci sono cinque regioni a rischio zona gialla, dal 26 luglio o da inizio agosto. Quattro sono Sicilia, Sardegna, Veneto e Lazio. La quinta dovrebbe essere una tra Campania e Lombardia. Non si tratta, ovviamente di comunicazioni ufficiali, ma di rumors e indiscrezioni.

Tuttavia, quel che è certo è che nelle suddette regioni i contagi sono in rialzo per la variante Delta. E per la variante Europeo, ossia per gli assembramenti venutisi a creare durante le partite della Nazionale.

Bar e ristoranti nelle regioni zona gialla

Le regole per bar e ristoranti prevedono che si possa stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza è fissata a un metro. Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi.

E’ consentito il servizio ai tavoli all’aperto e anche al banco solo “in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto”. Altrimenti, solo servizio ai tavoli e asporto. È sempre consentita la consegna a domicilio di cibo e bevande.

Spostamenti nelle regioni in zona gialla

Spostamenti liberi tra regioni in zona gialla. Da vedere in particolare le regole per le visite private. Quattro persone potranno raggiungere un’altra abitazione privata, portando con sé figli minori, di età anche superiore ai 14 anni.

Coprifuoco in zona gialla

E’ possibile che tra le regole torni in vigore quella del coprifuoco. L’ultima volta che un decreto ne ha parlato, il governo aveva stabilito che in tutte le regioni, a prescindere dal colore, fosse in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Sport e palestre in zona gialla

In zona gialla è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre sono consentite le attività delle piscine all’aperto e delle palestre.

Cinema, teatri e concerti

Regole per cinema, teatri, sale concerto, live club. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto.