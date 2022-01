Cosa succede a Piazza Duomo, Milano? Violenza sessuale di gruppo e ragazze picchiate

Cosa succede a Piazza Duomo, Milano? Violenza sessuale di gruppo con l’aggressione, nella notte di Capodanno, ad una 19enne. Accerchiata e molestata da una trentina di giovani, Un caso isolato? No. La Procura di Milano sta indagando anche su altri casi di abusi con le stesse modalità da branco ad altre ragazze sempre nel corso dei festeggiamenti in piazza del Duomo.

Piazza Duomo e i video della vergogna

Ieri è stato pubblicato un nuovo video, stavolta realizzato da Alanews, in cui si vedono altre due giovani spaventate e in lacrime circondate da decine di persone. E proprio su filmati delle telecamere della zona e video stanno lavorando gli investigatori della Squadra mobile di Milano. Per arrivare alle identificazioni delle decine di ragazzi che hanno preso parte alle violenze e per ricostruire i vari episodi.

Ciò che è successo a Milano a Capodanno ricorda in qualche modo ciò che avvenne a Colonia nel 2016, sempre nel corso dei festeggiamenti di inizio anno- Centinaia di persone, agendo in piccoli gruppi separati, aggredirono, anche per rapinarle, molestarono e stuprarono decine di donne, che stavano camminando da sole, nei pressi della stazione ferroviaria della città tedesca.

Le reazioni

“Questi gravissimi episodi – commenta l’assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato – riportano alla memoria quello che successe la notte di San Silvestro a Colonia e in altre città tedesche nel 2016 quando gruppi di giovani stranieri aggredirono decine di ragazze e donne che si trovavano in piazza e nei locali per i festeggiamenti.

“Eppure, a sei giorni da questi gravi fatti e con un nuovo video che testimonia un altro episodio, il sindaco Sala tace. Un silenzio assordante di fronte all’aggressione di tre giovani donne. Granelli, intanto, dopo i proclami della notte di San Silvestro in cui affermava che non c’erano problemi, non ha ancora chiesto scusa”, conclude De Corato.