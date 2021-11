Cosenza, aereo rompe il muro del suono e genera il boom sonico. I testimoni: “Come un terremoto”

Nei cieli della Calabria un aereo ha rotto il muro del suono generando il cosiddetto boom sonico. Boom sonico che ha spaventato gli abitanti di Cosenza che per un attimo hanno anche pensato a un terremoto. Tutto è avvenuto intorno alle 11 di oggi, giovedì 11 novembre.

Niente terremoto. Si è trattato, come raccontano i giornali locali, con tutta probabilità di un caccia militare partito dall’Aeroporto Militare “Antonio Ramirez” di Gioia del Colle dove si trova il 36° Stormo Caccia.

Cos’è il boom sonico

Può arrivare a terra come un boato, oppure non essere percepito affatto, ma il bang sonico (o boom sonico) avviene ogni volta che un aereo in volo determina una compressione dell’aria, simile alle onde generate da una nave in movimento, e poi aumenta la velocità fino a ‘rompere’ letteralmente l’aria, creando l’effetto di un’onda sonora. La velocità alla quale avviene questo fenomeno è indicata come Mach 1, il numero che descrive il rapporto tra la velocità di un oggetto che si muove in un fluido e la velocità del suono in quello stesso fluido. Il bang sonico può avvenire quindi anche non appena l’aereo e il suono si trovano alla stessa velocità. E’ un fenomeno che avviene sempre e che può generare un boato percepito a terra come più o meno violento, a seconda della distanza. Per questo motivo i piloti dei jet sanno che volare alla velocità capace di generare il bang sonico devono raggiungere una quota di almeno 36.000 piedi, considerata una sorta di soglia oltre la quale il boom sonico non viene percepito a terra.

Quando viene avvertito dalla popolazione

Se l’accelerazione avviene invece a una quota più bassa, il boato viene chiaramente avvertito dalla popolazione, come è avvenuto il 22 marzo 2018 in Lombardia e in Piemonte. Il fatto, poi, che siano stati percepiti due boati a breve distanza indica che erano in volo due jet nella classica formazione che prevede la distanza di un chilometro e mezzo l’uno dall’altro. Il bang sonico viene percepito a terra quando gli aerei sono costretti ad accelerare prima di raggiungere la quota prevista, probabilmente a causa di un’emergenza.