Non si fermano all’alt e investono un carabiniere che rimane ferito in modo grave: è successo in via Romualdo Montagna a Cosenza. Secondo quanto si è appreso un’auto anziché fermarsi al posto di blocco dei carabinieri ha investito volontariamente il militare. A bordo della vettura, una Mercedes classe A, quattro persone. Dopo aver centrato il carabiniere i quattro sono fuggiti a tutta velocità a bordo dell’auto verso il centro storico della città e sono attualmente ricercati. Il militare è stato soccorso e trasportato in ospedale all’Annunziata dove è stato ricoverato in prognosi riservata.