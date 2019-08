COSENZA – Scontro tra due auto, un morto. Incidente mortale mercoledì mattina sulla strada statale 107 Silana Crotonese, nel territorio del comune di San pietro in Guarano. Nell’impatto tra due autovetture, sulle cui cause sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, un uomo è deceduto e altre due persone sono rimaste ferite; uno dei quali è stato estratto dalle lamiere della sua auto dai Vigili del fuoco.

Sul posto anche la polizia stradale e i soccorritori del 118, con l’ausilio dell’elisoccorso. Il traffico è rimasto bloccato per circa due ore. La strada statale 107 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, e il traffico al momento è stato deviato su strade provinciali. La situazione è ritornata alla normalità e il traffico è stato sbloccato soltanto intorno alle 15.

A perdere la vita sarebbe è stato un uomo di 73 anni, Francesco Granata, di Celico. L’auto su cui era a bordo si sarebbe scontrata frontalmente con un’altra vettura e, nell’impatto, sono rimaste gravemente ferite altre due persone. (Fonte Cn24).