Non ce l’ha fatta Antonio Trotta, il commissario capo della polizia di Stato colto da un malore domenica scorsa. Trotta, 34 anni, è morto la notte tra giovedì 9 e venerdì 10 nell’ospedale di Cosenza.

Antonio Trotta, il commissario capo della Polizia muore a 34 anni

Trotta era originario della provincia di Cosenza ed era in servizio alla Questura di Catanzaro. Le cause della morte sono da ricercare nell’aneurisma celebrale che l’aveva colpito mentre controllava l’entrata dei tifosi del Foggia per la gara di serie C contro il Catanzaro. Trotta è stato colpito anche da infarto ed è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cosenza.

Il commissario capo era crollato a terra nei pressi della galleria Sansinato di Catanzaro. A soccorrerlo era stato un tifoso foggiano e un collega del reparto mobile.

Tifosi senza striscioni e in assoluto silenzio durante la partita

In segno di solidarietà con quanto accaduto, le due tifoserie hanno seguito l’intera gara in assoluto silenzio e senza esporre striscioni. Trotta lascia la moglie e una figlia. L’uomo era molto apprezzato ed ha ricevuto moltissimi attestati di cordoglio.