CAGLIARI – Tragico incidente in Costa Smeralda, sulla strada provinciale che collega Porto Rotondo a Porto Cervo: due ragazzi 30enni di nazionalità francese sono scesi da un taxi, di ritorno da una serata in discoteca, e sono stati travolti da un suv di passaggio, mentre si trovavano sul ciglio della carreggiata.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, le due vittime avevano trascorso la notte in una discoteca della zona e avevano preso un taxi per tornare a casa. Nel tragitto uno dei due si è sentito male, entrambi hanno chiesto di scendere dalla vettura e hanno cominciato a discutere sul ciglio della carreggiata, quando sono stati travolti da un suv di passaggio, un Fiat Freemont. Uno dei due giovani è deceduto sul colpo, mentre l’altro è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma non ce l’ha fatta a causa delle gravi lesioni riportate.

L’uomo alla guida della Fiat si è immediatamente fermato per prestare aiuto ed è stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, che sono ancora al lavoro per eseguire i rilievi dell’incidente e interrogare i testimoni per ricostruire la dinamica della tragedia.