E’ morta in un incidente stradale a Cavaria Con Premezzo (Varese) la mamma di Billy Costacurta. Forse un malore e Margherita Beccegato, 87enne, ha perso il controllo della sua auto finendo contro un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per l’anziana donna non c’è stato nulla da fare. Ora verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso.

Auto contro cancello, morta la mamma di Costacurta

Secondo le prime informazioni la donna anziana avrebbe perso il controllo del mezzo centrando la piantana del cancello di una azienda. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la polizia locale e i carabinieri per i rilievi del caso. Non appena intervenuti sul posto i soccorsi è stato purtroppo dichiarato il decesso della donna.

Incidente mamma Costacurta, forse malore alla guida

Non si esclude che alla base dell’incidente possa esserci stato un malore. In via Padre Giuliani stanno operando gli agenti della polizia locale del paese per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente. Intanto sono stati avvisati i famigliari della vittima ed è arrivato sul posto il fratello dell’ex calciatore del Milan.