COSTIGLIOLE D’ASTI (ASTI) – Forse un malore è la causa dell’incidente mortale avvenuto la mattina di venerdì 7 febbraio a Costigliole d’Asti (Asti). Intorno alle 7 di mattina un uomo di 48 anni ha perso il controllo della propria auto, che è finita contro il cancello di un’abitazione in via Alba a Boglietto di Costigliole, sulla strada che porta in direzione di Castagnole Lanze.

L’uomo, cittadino macedone residente a Santo Stefano Belbo, è stato trovato morto al di fuori dell’abitacolo, senza ferite sul corpo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente, e sull’asfalto la polizia stradale non ha trovato segni di frenata. Tutti questi elementi, scrive La Nuova Provincia, farebbero pensare, appunto, ad un malore come causa dell’incidente. (Fonti: La Nuova Provincia, La Stampa)