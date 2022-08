Molte disdette e fughe dagli alberghi

Pur non essendo responsabile nessuno del disservizio, sono stati molti i turisti che hanno disdetto le vacanze. Molti anche quelli che hanno deciso di andare via dagli alberghi. Stessa cosa hanno fatto i proprietari delle seconde case. È stata una parentesi assurda nella stagione estiva di una delle principali località turistiche di montagna d’Italia che, come noto, sorge ai piedi del Monte Bianco e a pochissimi chilometri dalla Francia (con cui contende la vetta della montagna più alta d’Europa).

Come scrive Repubblica, diversi bar e ristoranti hanno chiuso non potendo usare l’acqua per preparare anche solo un caffè o per lavare le stoviglie. Altri sono rimasti aperti servendo spritz e birre solo in bicchieri di plastica.