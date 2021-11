La Bharat Biotech ha ripreso le esportazioni del vaccino anti Covid indiano Covaxin. Lo ha reso noto la stessa casa farmaceutica attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito internet ed alcuni messaggi postati sui social network.

Vaccini anti Covid, India: Bharat Biotech riprende l’export di Covaxin

La casa farmaceutica indiana Bharat Biotech ha ripreso le esportazioni del suo vaccino anti-Covid Covaxin. Lo ha annunciato la società su Twitter, in un messaggio in cui ringrazia il governo di Delhi per aver dato il via libera all’export e spiega di aver completato in novembre gli ordini pendenti.

A partire da dicembre inizieranno le esportazioni verso i Paesi stranieri che hanno approvato il Covaxin per l’uso in emergenza, come ha fatto anche l’Oms, che lo ha incluso nel suo programma di aiuto ai Paesi poveri Covax.

Covaxin, il vaccino anti Covid indiano: efficacia ed utilizzo

Il Covaxin, la cui efficacia è stimata al 78% contro i casi più gravi della malattia, è stato sviluppato autonomamente in India, in collaborazione con il Consiglio indiano per la ricerca medica.

Il governo indiano lo ha utilizzato per la campagna vaccinale nel Paese. Su un totale di 1,23 miliardi di dosi somministrate agli indiani, il Covaxin ha coperto circa l’11% del totale.