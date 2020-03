MILANO – La scorsa notte è apparsa una scritta su un muro di Milano, in zona Corvetto, inneggiane alla morte dei poliziotti: “Covid, ammazza gli sbirri, dai“. Una scritta che immortalata è stata postata sui social, creando polemica.

“È l’ennesimo attacco alle forze dell’ordine – tuona l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo de Corato -. Questa è la zona del centro sociale Corvetto odia che sul proprio profilo Facebook ha fissa la frase Organizziamoci contro la polizia. Stavolta si è arrivati al punto di augurare agli agenti la morte per Coronavirus, usato come pretesto per rinfocolare l’astio e la lotta contro i poliziotti”.

“Mi auguro che Amsa provveda al più presto a cancellare dal muro la vergognosa scritta, particolarmente odiosa in un momento di emergenza che vede le forze dell’ordine impegnate per garantire la salute di tutti” conclude l’assessore.

“Anche in questi tremendi e tristi momenti escono fuori i soliti idioti che non hanno capito un bel nulla del significato della vita. Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta. Un sereno e significativo abbraccio a tutti i colleghi della polizia di stato” ha dichiarato Franco Maccari, vicepresidente del sindacato Fsp (Federazione sindacale di polizia) in merito alla notizia della scritta.

“Persino in questo momento difficile per il Paese, in piena emergenza Coronavirus, non tutti si mostrano uniti e rispettosi – si legge sulla pagina Facebook “Noi poliziotti per sempre” -. La scritta è apparsa nei giorni della pandemia successivi alle rivolte dei detenuti nelle carceri di tutta Italia”. (fonti ANSA, IL GIORNALE)