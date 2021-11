Covid, Austria anticipa booster a 4 mesi da ultima dose. Oms: “In Europa due milioni di morti totali entro marzo”

L’Austria anticipa il booster a quattro mesi dall’ultima dose. La task force nazionale per i vaccini ha pubblicato questa precisazione visto che – soprattutto a Vienna – da tempo in “casi eccezionali” il richiamo veniva già anticipato a quattro mesi. “La terza dose – si legge ora – può essere somministrata dal quarto mese”.

Covid, Oms: “Entro marzo due milioni di morti in Europa”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) prevede che entro il marzo del 2022 ci saranno due milioni di morti in totale per il coronavirus in Europa, se non si interverrà subito. “La regione europea resta nella morsa della pandemia di Covid-19. La scorsa settimana le morti attribuite al Covid-19 sono aumentate di 4.200 al giorno, raddoppiando la cifra di 2.100 al giorno della fine di settembre. Nel frattempo la somma dei morti per coronavirus ha passato il limite del milione e mezzo nei 53 Paesi della regione. Oggi il Covid-19 è la prima causa di morte in Europa e Asia centrale”, scrive l’Oms in una nota.

L’allarme per le terapie intensive

“Possiamo prevedere che ci sarà una pressione elevata o estrema sui posti letto negli ospedali in 25 Paesi europei e una pressione elevata o estrema sulle unità di terapia intensiva in 49 dei 53 Paesi fra ora e il 1 marzo 2022”. E’ l’allarme lanciato dall’Oms. Per invertire questa tendenza, spiega l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e per poter “convivere con il virus” è necessario assumere un approccio “vaccino più”, cioè assumere i vaccini standard e il booster.