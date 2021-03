Bari chiude tutto causa contagi da Covid: tutti i negozi, i bar, i ristoranti chiusi dalle ore 19, con l’asporto vietato dalle ore 18. Una stretta necessaria voluta dal sindaco Antonio Decaro per evitare ulteriori assembramenti e bloccare la curva dei contagi in una zona che al momento rimane gialla ma che sta diventando a rischio arancione.

“Ho chiesto al prefetto di convocare un Comitato metropolitano perché noi sindaci della terra di Bari intendiamo intervenire con chiusure serali su scala metropolitana. Attraverso una serie di provvedimenti che impongono il divieto di asporto dopo le 18 e la chiusura totale dopo le 19 di tutte le attività commerciali”. Questo quanto annunciato all’Ansa il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro. Decaro è convinto che “la situazione sanitaria che emerge dai dati delle ultime ore, impone provvedimenti ancora più restrittivi”.

Bari chiude, scuole e coprifuoco

Non solo Bari chiude, anche i sindaci della provincia preparano la stretta. Didattica a distanza per tutti ad Alberobello (Bari) fino al 21 marzo. “Nessuno studente in presenza, nemmeno i ragazzi con bisogni educativi speciali. E’ sospesa inoltre l’attività di tutti i servizi educativi pubblici (il nido comunale) e privati (le ludoteche ad esempio), compresi gli oratori”. E’ una delle prescrizioni imposte dalla nuova ordinanza firmata dal sindaco Michele Longo.

Longo ha disposto anche il divieto di spostamento su tutto il territorio comunale dalle 20. Poi il divieto assoluto per gli under 16 di muoversi dalle 17 se non accompagnati dai genitori. Le attività commerciali e artigiane saranno chiuse per due domeniche (il 14 e il 21 marzo), ad eccezione di farmacie e parafarmacie e resteranno chiusi dalle 18 anche parchi, giardini e campetti di quartiere.

Covid in Puglia, aumentano di tanto i ricoveri

Con il costante aumento dei contagi che ormai va avanti da una settimana, torna a salire anche il numero dei ricoveri in Puglia e scatta l’allarme Terapie intensive. Il 30% dei posti letto delle rianimazioni è occupato da pazienti Covid. Dal 7 all’8 marzo in Puglia si è passati dal 27 al 30%, mentre nell’area Medica (reparti di pneumologia e malattie infettive) l’occupazione dei posti letto dei pazienti Covid è al 37%. I pazienti ricoverati sono 1.532.

Soprattutto in provincia di Bari la situazione, secondo la Cisl Fp, è più critica: “Gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati esponenzialmente – sostiene il sindacato – il personale è in grande difficoltà, abbiamo contezza che al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo venti infermieri hanno ricevuto un ordine di servizio e dovranno espletare ore di lavoro straordinario per andare aiutare il personale dedicato al reparto Covid. Sono mesi che il personale è sotto pressione, ormai la situazione è insostenibile”.