“Credo valga la pena tenere d’occhio la nuova sottovariante del Covid, Ba.2.75 identificata in India e altri paesi in quanto potrebbe essere ancora più contagiosa della Omicron 5 e avere un’elevata capacità di infettare, le persone guarite e vaccinate. Occhio senza allarme”. Lo scrive su Twitter Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

Covid, la nuova sottovariante dall’India

Con la sottovariante di Omicron BA.2.75, segnalata dall’India è osservata specialè perché “più contagiosa anche di Omicron 5, si rischia un R0 superiore a 20″. Significa che una persona infetta potrebbe contagiarne 20.

Le parole di Matteo Bassetti

Lo spiega Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Speriamo non prenda il sopravvento”, si augura l’esperto, dopo aver già messo in guardia sul nuovo mutante con un tweet. “Occorre fare attenzione senza allarmare troppo le persone”, ribadisce. “In Italia, da quando la Nazionale ha avuto problemi con le qualificazioni, lo sport nazionale non è più il calcio – sottolinea l’infettivologo -. Lo sport nazionale praticato da molti che giocano a fare il dottore o che credono di saperlo fare è l’allarmismo mediatico sul Covid. In Italia ci riesce benissimo. Siamo campioni del mondo (di diritto)”.