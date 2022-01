Sono 186.253 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 14 gennaio, del ministero della Salute. Ieri erano stati 184.615. I morti sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero più alto in questa quarta ondata. Sui 360 decessi, 27 sono riferibili a vari giorni scorsi ma registrati solo oggi.

Aggiornamento ore 18:12.

Bollettino oggi 14 gennaio, tutti i numeri

I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 1.132.309. Ieri erano stati 1.181.179. Il tasso di positività è al 16,4%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri. Sono 1.679 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 136 (ieri 156). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.019, ovvero 371 in più rispetto a ieri.

Sono 2.398.828 gli attualmente positivi, 75.310 in più rispetto a ieri. I dimessi e i guariti sono invece 5.817.138, con un incremento di 125.199 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.356.514 e i morti 140.548.

I numeri della campagna vaccinale

Ad oggi sono 2.017.973 le persone non vaccinate (a meno dei guariti) tra gli over 50 in Italia: confrontando il report della settimana scorsa, sono 147.610 in meno negli ultimi sette giorni. In questa categoria – sottoposta all’obbligo vaccinale da circa una settimana – la fascia 50-59 è quella con la più alta percentuale di persone senza alcuna dose, ovvero il 9,61% della popolazione di riferimento (926.742). Nella fascia 60-69 sono il 7,57%, ovvero 571.430 non vaccinati. Tra i 70 e i 79 sono il 5,82% (350.342) mentre gli over 80 sono il 3,7% (169.459).

Nella fascia di età 5-11 anni, il 74,83% non ha ricevuto finora alcuna dose. E’ quanto emerge dall’ultimo report del Governo. Si tratta di 2.735.655 bambini (a meno dei guariti) su un totale di 3.656.069. La percentuale dei bimbi che hanno ricevuto almeno la prima dose, compresi i guariti dal Covid, è del 25,17% (920.414 in tutto). In questa fascia, i bambini con almeno la prima dose sono 741.348.