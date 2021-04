Covid Calabria: a Corigliano Rossano assembramento di poliziotti al bar. Chi controlla il controllore? A Corigliano Rossano, comune di 70mila anime in provincia di Cosenza, il dilemma si è presentato, e sciolto, al bar.

In Calabria vigeva la zona arancione, dunque vietato il consumo all’interno dei locali pubblici e il servizio al bancone. Due carabinieri in servizio di pattuglia sono scesi dall’auto per prendere un caffè: come vogliono le prescrizioni sanitarie, l’avrebbero ordinato dentro e consumato fuori.

Bevuto il caffè, i due carabinieri sono rientrati: c’era lavoro da fare. All’interno, infatti, non potevano non aver notato un allegro assembramento di persone, tutti insieme appassionatamente, mascherina a discrezione, distanze a piacere, davanti al bancone.

Corigliano Rossano: i carabinieri multano tutti i poliziotti

Fuori i documenti, qui non si può stare, violate le regole: scoperta, gli avventori erano tutti poliziotti, qualcuno in divisa di ordinanza. Con loro anche un dirigente di Asl.

Siete tutti in contravvenzione delle regole anti-Covid: tutti sono stati multati. Resta l’amaro di una doppia violazione, perché oltre al protocollo infranto c’è l’insubordinazione di chi è deputato a far rispettare leggi e prescrizioni. Poliziotti che si sentivano al disopra della legge. Per fortuna c’è chi controlla i controllori. Il bar è stato chiuso.