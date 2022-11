Covid, calano i contagi ma è in aumento la percentuale dei casi nei bambini e sanitari

Calano i casi di Covid in tutte le fasce d’età ma è in aumento rispetto alla settimana precedente la percentuale di casi tra gli operatori sanitari (2,6%) e la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione (8,4% contro 8,1%). Lo evidenzia il report esteso dell’Iss, l’stituto superiore di sanità.

Covid, aumentano i casi nei bambini e nei sanitari

Nell’ultima settimana, il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 33% nella fascia d’età 5-11 anni, il 50% nella fascia 12-19 anni. La percentuale delle infezioni fra operatori sanitari la scorsa settimana era al 2,3%.

Secondo il report, è “in diminuzione rispetto alla settimana precedente il tasso di incidenza in tutte le fasce d’età, ad eccezione della fascia tra i 16 e i 19 anni in cui risulta in leggero aumento, benché i dati riferiti all’ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento”.

La fascia d’età più colpita sono gli over 70

Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età 70-79 anni (352 casi per 100.000 contro 457 per 100.000 della settimana precedente) mentre nella fascia 0-9 anni si registra il valore più basso pari a 99 casi per 100.000 (rispetto a 128 per 100.000 della settimana precedente).

Forse dovresti anche sapere che…