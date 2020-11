L’Emilia-Romagna è pronta ad emettere una nuova ordinanza sugli assembramenti per evitare il contagio da Covid.

La Regione Emilia-Romagna, con un’ordinanza che probabilmente uscirà domani, adotterà nuove misure per evitare gli assembramenti.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha sentito anche i presidenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e il ministro Speranza “per arrivare a ordinanze regionali il più possibile concordate. L’obiettivo di tutti è quello di fermare il contagio e invertire la curva pandemica”, ha detto Bonaccini.

Stasera è in programma una videoconferenza fra Bonaccini, sindaci e presidenti di Provincia. “Stiamo valutando – ha spiegato Bonaccini – di assumere nuove misure per evitare gli assembramenti che si continuano a vedere nelle città e non solo, basti pensare all’ultimo fine settimana”.

I dati della pandemia Covid in Emilia-Romagna

Nel bollettino di ieri, 9 novembre, erano 2.025 i nuovi positivi al Covid in Emilia-Romagna. Otto i decessi e in salita il numero dei ricoverati.

I casi di positività, sono in leggero calo rispetto all’8 novembre. Di questi sono 829 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Crescono però i ricoveri: sono dieci in più di ieri, per un totale di 204, quelli in terapia intensiva, 1.939 (+103) negli altri reparti Covid. Il 94,6% dei casi attivi non necessitano cure ospedaliere.

I morti, di età compresa fra i 53 e gli 89 anni, sono stati tre in provincia di Modena, due a Rimini, uno a Parma, Bologna e Forlì-Cesena. (fonte ANSA)