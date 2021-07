Covid, il 99% dei morti da febbraio non aveva completato le dosi di vaccino: il report dell’ISS (foto Ansa)

Quasi 99 deceduti per Covid su 100 dallo scorso febbraio non avevano terminato il ciclo vaccinale. E fra quelli che invece lo avevano completato si riscontra un’età media più alta e un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media. Lo afferma un approfondimento contenuto nel report periodico sui decessi dell’Istituto Superiore di Sanità.

Fino al 21 luglio sono 423 i decessi SARS-COV-2 positivi in vaccinati con “ciclo vaccinale completo” e rappresentano l’1,2% di tutti i decessi SARS-COV-2 positivi avvenuti dallo scorso 1 febbraio (in totale 35.776 decessi).

Covid, chi ha allergia dopo la prima dose può fare la seconda

Chi ha avuto una reazione allergica alla prima dose di un vaccino a mRna può tranquillamente fare la seconda, che viene tollerata molto meglio. Lo afferma uno studio del Massachusetts General Hospital pubblicato da Jama Internal Medicine.

Reazioni allergiche dopo il vaccino a mRna, scrivono gli autori, si verificano circa nel 2% dei casi, mentre i veri e propri shock anafilattici hanno una frequenza di 2,5 ogni 10mila persone. Nello studio sono stati valutati 159 pazienti che avevano avuto una reazione allergica alla prima dose e che comunque avevano ricevuto la seconda.

Tutti, compresi 19 che erano state vittime di shock anafilattico, hanno sopportato bene la vaccinazione, e 32 hanno lamentato sintomi compatibili con l’allergia ma che sono stati classificati come leggeri e sono guariti da soli o con antistaminici.

Hai avuto allergie dopo la prima dose? Ecco come completare la vaccinazione in sicurezza

“Un punto importante di questo studio – scrivono gli autori – è che le reazioni immediate al vaccino potrebbero non essere causate da una classica allergia, secondo il meccanismo chiamato ‘ipersensibilità immediata’.

Per questo tipo di allergie una nuova esposizione all’allergene causa gli stessi sintomi, o addirittura peggiori. Dopo reazioni alla prima dose uno specialista può essere utile per valutare il rapporto rischi benefici ed aiutare a completare in sicurezza la vaccinazione”.