Sono 184.615 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 13 gennaio, del ministero della Salute. Ieri erano stati 196.224. Le vittime sono invece 316 mentre ieri erano state 313.

Aggiornamento ore 17:50.

Tasso di positività in calo, stabili le terapie intensive

Il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 16% di ieri. Sono 1.181.179 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri erano stati 1.190.567. Sono 1.668 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156, lo stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.648, ovvero 339 in più rispetto a ieri.

Gli altri numeri del bollettino di oggi

Sono 2.323.518 gli attualmente positivi in Italia, 101.458 in più rispetto a ieri. I dimessi e i guariti sono invece 5.691.939, con un incremento di 82.803 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 8.155.645 e i morti 140.188.

Ospedali, occupazione reparti cresce in 9 regioni

E’ stabile al 27%, in Italia, la percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid, ma in 24 ore, cresce in 9 regioni: Campania (26%), Friuli (27%), Lombardia (32%), Marche (27%), PA Trento (25%), Puglia (18%), Sicilia (33%), Toscana (23%), Umbria (31%).

Cala in Valle d’Aosta (52%) e Veneto (23%). Stabile in Abruzzo (al 26%), Basilicata (21%), Calabria (38%), Emilia Romagna (24%), Lazio (25%), Liguria (38%), Molise (13%), Bolzano (15%), Piemonte (33%), Sardegna (13%). A superare il 30% sono 5 regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Valle d’Aosta. Questi i dati Agenas aggiornati al 12 gennaio.