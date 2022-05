Sono 38.507 i nuovi casi di Covid secondo il bollettino di oggi, 13 maggio, del Ministero della Salute. Ieri erano 39.317. Altri 115 morti (ieri 130). A fronte dei 265.647 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è stabile al 14,5%. Nella giornata di ieri era al 14,6%. Salgono gli ingressi in terapia intensiva (+7) mentre scendono le ospedalizzazioni (-251).

Covid, bollettino oggi 13 maggio: i numeri della pandemia in Italia

I pazienti in terapia intensiva sono 7 in più (ieri -4), con 44 ingressi giornalieri, e sono 341 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 251 in meno (ieri -254), 7.907 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 1.007.863 le persone attualmente positive al Covid in Italia, 10.820 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.993.813 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i decessi totali salgono a 165.091. Sono, invece, 137.248.456 le dosi di vaccino somministrate in totale. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 49.734 (ieri 61.866) per un totale che sale a 15.820.859.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.347 contagi, seguita da Campania (+3.653), Veneto (+3.614), Emilia Romagna (+3.528) e Lazio (+3.431).