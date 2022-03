Sono 72.568 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 16 marzo, del ministero della Salute. Ieri erano stati 85.288. Le vittime sono invece 137 (ieri erano state 180).

Bollettino 16 marzo: tasso di positività stabile, calano i ricoveri

Il tasso di positività è al 14,8%, stabile rispetto al 14,5% di ieri. Sono 490.711 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 587.015. Sono invece 477 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 31. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.410, ovvero 63 in meno rispetto a ieri.

Gli altri numeri del bollettino

Sono 1.054.167 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 18.043 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono 12.351.985, con un incremento di 55.967 rispetto a ieri. In totale sono 13.563.466 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.314.

Occupazione reparti al 13%, in Calabria al 30%

Un anno fa, in Italia, continuava a salire, toccando il 39%, l’occupazione dei posti nei reparti di area non critica da parte di pazienti Covid. Attualmente è invece stabile al 13%, a livello nazionale, ma in alcune regioni continua a crescere e torna al 30% in Calabria. Anche l’occupazione delle intensive è stabile al 5% a livello nazionale mentre, esattamente un anno fa, la percentuale era sette volte maggiore e cresceva senza sosta, toccando quota 35%. Lo indicano i dati (Agenas) del 15 marzo 2022, confrontati con quelli del 15 marzo 2021.

Nel dettaglio, in base al monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, rispetto al 14 marzo 2022, l’occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti con Covid-19 cala in 5 regioni: Campania (6%), Liguria (al 5%), Sicilia (7%), Toscana (6%), Umbria (5%); cresce, però, in 3: Basilicata (al 4%), Calabria (8%), Pa Bolzano (3%). E’ invece, stabile in 13 regioni o province autonome: Abruzzo (al 7%), Emilia Romagna (6%), Friuli Venezia Giulia (5%), Lazio (8%), Lombardia (4%), Marche (5%), Molise (5%), Piemonte (4%), Pa Trento (2%), Puglia (5%), Sardegna (9%), Valle d’Aosta (3%) e Veneto (3%).

L’occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area medica (detta ‘non critica’) da parte di pazienti con Covid-19, a livello giornaliero scende in 6 regioni: Campania (13%), Liguria (15%), Marche (15%), Molise (15%), Pa Trento (6%) e Valle d’Aosta (10%). Mentre cresce in 4: Abruzzo (al 21%), Basilicata (23%), Calabria (30%), Pa di Bolzano (12%). E’ stabile nelle restanti 11: Emilia Romagna (12%), Friuli Venezia Giulia (11%), Lazio (16%), Lombardia (8%), Piemonte (9%), Puglia (19%), Sardegna (20%), Sicilia (23%), Toscana (13%), Umbria (25%) e Veneto (7%) (ANSA).