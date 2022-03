Sono 79.895 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di oggi, 17 marzo, del ministero della Salute. Ieri erano stati 72.568. Le vittime sono invece 128 (ieri erano state 137).

Bollettino oggi 17 marzo: tasso di positività in aumento

A fronte di 529.882 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 490.711), il tasso di positività è al 15,1%, in aumento rispetto al 14,8% di ieri. Sono invece 473 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 51. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.397, ovvero 13 in meno rispetto a ieri.

Gli altri numeri del bollettino

Sono 1.088.217 le persone attualmente positive, con un aumento di 34.050 nelle ultime 24 ore (ieri erano 18.043). I dimessi e i guariti sono 12.400.175, con un incremento di 48.190 rispetto a ieri. In totale sono 13.645.834 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.442.

In Calabria e Puglia aumentano ancora contagi e tasso positività

Non accenna ad attenuarsi l’incidenza del Covid in Calabria. Anzi la diffusione del virus aumenta, facendo registrare picchi record. Aumentano ancora contagi e tasso di positività, che toccano, rispettivamente, punte di 4.008 (totale 256.102) e del 26,33%.

In Puglia si registrano altre 8.559 persone contagiate su 42.163 test (20,3% positività, ieri 17,8%) e altri due morti (ieri 17). Torna sopra i 90mila il numero degli attualmente positivi (92.101).