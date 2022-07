Sono 84.700 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati di oggi 2 luglio del bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 86.334. Le vittime sono invece 63, in calo rispetto alle 72 di ieri.

Bollettino oggi, tasso di positività al 26%

Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 325.588 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 26%, in calo rispetto al 27,3% di ieri. Sono invece 275 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.035 , ovvero 205 in più rispetto a ieri.

Quasi un milione gli attualmente positivi

Gli italiani positivi sono attualmente 965.564, in continua crescita negli ultimi giorni. In totale sono 18.695.954 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.488. I dimessi e i guariti sono 17.561.902, con un incremento di 49.322.