Sono 171.263 i nuovi contagi da Covid, secondo i dati del bollettino di oggi, 22 gennaio, del ministero della Salute. Ieri erano stati 179.106. I morti sono invece 333 mentre ieri erano state 373.

Aggiornamento ore 17:17.

Bollettino Covid oggi, calano le terapie intensive

Sono 1.043.649 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.117.553. Il tasso di positività è al 16,4%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri. Sono 1.676 i pazienti in terapia intensiva, 31 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 121. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.442, ovvero 43 in meno rispetto a ieri.

Gli altri numeri del bollettino di oggi

Secondo il bollettino, sono 2.723.949 gli attualmente positivi, con un incremento di 28.246 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 6.913.946, con un incremento di 148.756 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 9.781.191, mentre i morti sono 143.296.