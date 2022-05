Sono 29.875 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino di oggi, 24 maggio, del ministero della Salute. Ieri erano stati 9.820. Le vittime sono invece 95, in aumento rispetto alle 80 di ieri.

I dati del bollettino Covid di oggi 24 maggio

In terapia intensiva sono ricoverati 290 pazienti (-1). Gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.257, ovvero 131 in meno in rispetto a ieri. I dati forniti dal ministero non riportano quelli della regione Emilia Romagna, ferma per aggiornamento dei sistemi informatici. Continua il calo degli attuali positivi al Covid in Italia con -21.327 casi in 24 ore: secondo i dati del bollettino a oggi sono 811.720 le persone alle prese con il virus di cui 805.173 in isolamento domiciliare.

In totale sono 17.288.287 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.127. I dimessi e i guariti sono 16.310.440, con un incremento di 51.946 rispetto a ieri.

Tasso di positività in leggero aumento

Sono 269.871 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 93.813. Il tasso di positività è all’11%, in lieve aumento rispetto al 10,5% di ieri.