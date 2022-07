Covid, il bollettino di oggi 26 luglio: 88.221 nuovi casi, altri 253 morti

Sono 88.221 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino quotidiano, di oggi 26 luglio, del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 23.699. Le vittime sono 253, in aumento rispetto alle 104 di ieri. Il tasso di positività è al 19,7%, stabile rispetto a ieri quando era al 19,3%.

Il bollettino Covid di oggi 26 luglio

In Italia ci sono 88.221 nuovi casi di Covid a fronte di 446.718 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 23.699 con 122.550 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 253 decessi (contro i 104 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 171.232.

Il dato di oggi delle vittime, è il più alto degli ultimi cinque mesi. Un aumento simile, infatti, risale al 23 febbraio, quando i morti furono 252. Andò ancora peggio il giorno precedente, il 22 febbraio, quando il bollettino registrava 322 vittime.

Gli altri numeri

Sono 434 i pazienti ricoverati in terapia intensiva – 8 in più di ieri -, mentre gli ingressi giornalieri sono 61. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 11.124, 43 in più rispetto a ieri. I guariti sono 107.347. In isolamento domiciliare ci sono 1.383.875 pazienti mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 1.395.433. Il numero totale di casi dall’inizio dell’emergenza sale a 20.772.833.