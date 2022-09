Covid, il bollettino di oggi 27 settembre: 44.878 nuovi casi, 64 morti. Tasso di positività in aumento (foto ANSA)

Nelle ultime 24 ore si registrano 44.878 nuovi casi di Covid a fronte di 243.421 tamponi (il giorno precedente erano stati 10.008 su 65.697 test). Lo riporta il ministero della Salute nel bollettino di oggi, 27 settembre. I morti sono 64 (lunedì erano stati 32). Sale il tasso di positività che si attesta 18,4% (+3,2% rispetto a ieri).

I numeri del bollettino di oggi 27 settembre

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.358.487. Sono 128 (ieri 130) i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 14. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.653 in aumento di 192 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 444.389, un incremento di 16.957 rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 21.737.122 (+27.854) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.976.