Sono 24.267 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 31 maggio, del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.537. Le vittime sono invece 66, in aumento di 4 rispetto a ieri.

Il bollettino Covid di oggi: tasso di positività in lieve aumento

A fronte dei 242.060 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 80.177). Il tasso di positività è al 10,03%, in leggero aumento rispetto al 9,4% di ieri. Sono 248 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sette in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.121, ovvero 160 in meno rispetto a ieri.

Gli altri numeri

Sono 679.394 le persone attualmente positive al Covid: 19.467 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.421.410 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 166.697. I dimessi e i guariti sono 16.575.319, con un incremento di 44.088 rispetto a ieri.

L’appello di Speranza: “Non è finita”

Questa mattina, il ministro della Salute Roberto Speranza, aveva voluto lanciare un appello agli italiani: “La curva del covid in Italia migliora però dobbiamo comunque essere preparati e tutte le discussioni fatte a livello internazionale ci dicono che la partita non è finita: guarderemo con attenzione particolare quello che avviene nell’altro emisfero . Sono numeri che dobbiamo seguire con grande attenzione perché possono darci indicazione su ciò che può avvenire da noi a partire dall’autunno”.