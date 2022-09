Covid, il bollettino di oggi: 37.522 nuovi casi, 30 i morti. In aumento i ricoveri

Sono 37.522 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati pubblicati dal ministero della Salute nel bollettino di oggi, 29 settembre. Ieri i contagiati erano 36.632. Le vittime sono 30, in diminuzione rispetto alle 48 di ieri. Il tasso di positività è al 18,9% (ieri era al 18,4%). I tamponi molecolari e antigenici sono 198.119 (ieri 198.918).

I numeri del bollettino di oggi

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.432.803. Sono 141 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite, due in più di ieri (erano 139), mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 3.849 (ieri 3.715), ovvero 134 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 476.145. Dimessi e guariti sono 21.779.604, mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 177.054.

Agenas: occupazione terapie intensive risale al 2%

Sale di un punto, tornando al 2%, la percentuale di terapie intensive occupate da pazienti Covid in Italia (un anno fa era al 5%) e tutte le regioni sono sotto il 10%. La percentuale dei posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri, dopo l’aumento registrato ieri, è invece stabile al 6% (stesso valore registrato esattamente un anno fa) e sono due le regioni che superano la soglia di allerta del 15%: Umbria (17%) e Pa Bolzano (18%). Questi i dati relativi al 28 settembre, elaborati dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).