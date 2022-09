Sono 6.610 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 5 settembre, del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 13.197. Le vittime sono 40, in aumento rispetto alle 30 di ieri. I tamponi effettuati sono 63.822. Il tasso di positività è al 10,3%, in calo rispetto all’11,8% di ieri.

Gli altri numeri del bollettino di oggi

Scendono sono i 600mila gli attualmente positivi in Italia, un dato simile a quello registrato nel mese di giugno. Il nuovo bollettino del ministero, infatti, fa registrare 589.460 positivi, 13.706 in meno rispetto a ieri. Sono 185 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 5 in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 12. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.566, nelle ultime ventiquattro ore 7 in meno. Dimessi e guariti sono 21.179.545 (+20.274) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.944.877, quello dei decessi è di 175.872.

Studio Usa conferma sicurezza vaccini per bimbi sotto 5 anni

Un’analisi condotta da ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e della Food and Drug Administration (Fda) americani ha confermato la sicurezza dei vaccini a mRNA contro il Covid-19 nei bambini al di sotto dei 5 anni.

I ricercatori hanno analizzato due diversi sistemi di raccolta delle reazioni avverse. Il primo, denominato ’v-safe’, è un sistema che consente ai cittadini di partecipare, dopo l’adesione al momento della vaccinazione, al monitoraggio della sicurezza dei vaccini attraverso l’invio di questionari online o attraverso il telefonino. Dei 23.266 bambini coinvolti in questo sistema di sorveglianza, più di 5mila hanno riportato una reazione locale sul sito di iniezione; quasi 11mila una reazione sistemica. Le reazioni più comuni tra i bambini fino a 2 anni sono state irritabilità, pianto, febbre, difficoltà a dormire; in quelli più grandicelli, dolore al braccio, fatigue e febbre.

Il sistema standard di sorveglianza degli eventi correlati alle vaccinazioni ha intercettato invece circa mille segnalazioni. Il 98,1% di esse sono state classificate come non serie. Il più frequente problema riscontrato (455 casi) sono stati gli errori effettuati dal personale, per esempio l’uso di un dosaggio scorretto. Gli eventi avversi più comuni sono stati febbre (197 casi), reazione cutanea (95), vomito (79), orticaria (66), fatigue (60). Sono stati segnalati anche 19 reazioni severe (in più di un terzo dei casi si è trattato di convulsioni): su alcune di esse le autorità sanitarie stanno ancora svolgendo indagini per verificare l’effettivo legame con la vaccinazione.