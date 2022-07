Sono 107.786 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 6 luglio, del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 132.274. Le vittime sono invece 72, in calo rispetto alle 94 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 380.035 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 28,4%, stessa percentuale di ieri. Sono 325 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono ieri 8.220, 217 in più di ieri.

Il bollettino di oggi, gli altri numeri

Gli italiani positivi sono attualmente 1.146.034, in continua crescita negli ultimi giorni. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.048.788 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.770. I dimessi e i guariti sono 17.733.984, con un incremento di 51.183.

Occupazione intensive sale al 4% in 24 ore

Sale di un punto percentuale nell’arco di 24 ore, tornando al 4%, la percentuale di posti nelle terapie intensive occupata da pazienti con Covid, un valore ancora lontano da livelli di allerta ma più alto rispetto al 2% che si registrava esattamente un anno fa. Resta invece ferma al 12%, a livello nazionale, l’occupazione dei posti letto nei reparti di area medica e 3 sono le Regioni in cui supera il 20%: Calabria (24%), Sicilia (25%), Umbria (32%). A descrivere l’ondata estiva di Covid-19 sono i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 5 luglio 2022, pubblicati oggi.