Covid, il bollettino di oggi 6 settembre: 24.855 nuovi contagi, altri 80 morti

Sono 24.855 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 6 settembre, rilasciato dal ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 6.610. Le vittime sono 80, in aumento rispetto alle 40 di ieri. I tamponi effettuati sono 202.240. Il tasso di positività è al 12,2%, in aumento rispetto all’10,3% di ieri.

Gli altri numeri del bollettino di oggi 6 settembre

Sono 185 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, esattamente come ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.459, nelle ultime ventiquattro ore 107 in meno. Gli attualmente positivi sono 571.344, rispetto a ieri 18.116 in meno. Dimessi e guariti sono 21.222.429 (+42.884) mentre il totale dei casi dall’inizio della pandemia è di 21.969.725, quello dei decessi è di 175.952.

Il monito di Bassetti: “In autunno distinguere malati Covid e positivi”

“In tutta l’estate non abbiamo visto nel reparto di malattie infettive del San Martino casi gravi come quelli degli anni precedenti. Penso che in futuro si debbano fare distinzioni perché non possiamo mettere sullo stesso piano i pazienti che entrano con polmoniti bilaterali interstiziali, con il casco o intubati, e persone che arrivano per un infarto e, incidentalmente, hanno un tampone positivo”. Lo ha detto il professor Matteo Bassetti, direttore di infettivologia al policlinico di Genova, durante un incontro con il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. “Credo che questo dovrà essere lo spirito che animerà il prossimo autunno perché capiterà di avere persone con tampone positivo ma bisognerà saperle differenziare da chi ha la malattia”, ha sottolineato Bassetti.