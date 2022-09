Covid, il bollettino di oggi 9 settembre: 15.543 nuovi contagi, 59 morti

Sono 15.543 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino di oggi, 9 settembre, rilasciato dal ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 17.550. Le vittime sono 59, in calo rispetto alle 89 di ieri. I tamponi effettuati sono 137.133. Il tasso di positività è all’11,3%, in aumento rispetto al 11,7% di ieri.

Gli altri numeri del bollettino di oggi

Il totale dei casi di Covid rilevati dall’inizio della pandemia in Italia è di 22.020.154. Sono 172 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tredici in meno di ieri, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 13. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.017, nelle ultime ventiquattro ore 133 in meno. Gli attualmente positivi sono 502.811, rispetto a ieri 12.620 in meno. Dimessi e guariti sono 21.341.186 (+28.103) mentre il totale dei decessi dall’inizio della pandemia è di 176.157.

Iss, sale Rt a 0,92 e scende incidenza a 197

Cala l’incidenza settimanale a livello nazionale: 197 ogni 100.000 abitanti rispetto a 243 ogni 100.000 abitanti della scorsa settimana. Nel periodo 17-30 agosto, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,92 in aumento rispetto alla settimana precedente, quando era a 0,81.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in calo all’1,9% contro il 2,1% della scorsa settimana. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 6,5% contro il 7,7% precedente. E’ quanto indica l’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss.