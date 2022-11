Covid, il ministro Schillaci: “Asintomatici al lavoro dopo 5 giorni: a breve la norma”

Le regole sul Covid sono in fase di revisione da parte del governo. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha annunciato: “Stiamo lavorando per fa sì che gli asintomatici possano rientrare nelle loro attività dopo cinque giorni”. Su questo, ha aggiunto, “presenteremo a breve un disegno di legge”. Ma intanto i casi e i morti continuano ad aumentare in Italia.

Intanto continuano a salire ricoveri e morti

Ancora una volta, il Covid rialza la testa e spinge in alto le curve dell’epidemia. Aumentano infatti, negli ultimi sette giorni, i contagi, i ricoveri nei reparti ordinari ed anche i decessi, mentre continua a calare il numero delle quarte dosi di vaccino somministrate.

Gli ultimi dati del monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe indicano che il virus SarsCoV2 ha ripreso a circolare in modo massiccio e si pone ora anche il problema degli oltre 2 milioni di italiani, soprattutto fragili e anziani, che avendo invece fatto la quarta dose da oltre 120 giorni risultano non totalmente coperti con un maggior rischio di ospedalizzazione. Negli ultimi sette giorni, rileva Gimbe, i contagi da Covid-19 sono cresciuti del 10%. Salgono anche i ricoveri ordinari (+9,1%) e tornano a crescere i decessi (+8,8%), mentre restano sostanzialmente stabili le terapie intensive (+1,2%). Si registra, rispetto alla settimana precedente, un incremento di nuovi casi (229.122 contro 208.346), decessi (580 contro 533) e ricoveri (7.613 contro 6.981). Negli ospedali, invece, i posti letto Covid occupati in area critica, dopo aver raggiunto il minimo di 203 il 10 novembre, sono saliti a 250 il 24 novembre; in area medica, dopo aver raggiunto il minimo di 6.347 l’11 novembre, hanno raggiunto quota 7.613 il 24 novembre.