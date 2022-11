Covid, in aumento i casi in età scolare (fino a 19 anni). Reinfezioni più alte tra gli over 50 (foto ANSA)

E’ in leggero aumento rispetto alla scorsa settimana la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare (fino a 19 anni) rispetto al resto della popolazione (9,5% contro 9,2%).

Covid, salgono i casi in età scolare

Nell’ultima settimana, il 14% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 31% nella fascia d’età 5-11 anni, il 55% nella fascia 12-19 anni. Lo evidenzia il Rapporto esteso dell’Istituto superiore di Sanità, che accompagna il monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati, e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid, 4.735.558 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 24.323 ospedalizzati, 543 ricoverati in terapia intensiva e 79 deceduti.

Reinfezioni più alte tra gli over 50

Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni da Covid-19 risulta in leggero aumento rispetto alla settimana precedente (20,9% contro 20,2%). Dal 24 agosto 2021 al 23 novembre 2022 sono stati segnalati 1.474.647 casi di reinfezione, pari al 7,5% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Lo evidenzia il Rapporto esteso dell’Istituto superiore di Sanità, che accompagna il monitoraggio settimanale sull’andamento del Covid-19.

Il tasso di incidenza a 7 giorni è in aumento in tutte le fasce d’età. Il tasso di incidenza più elevato si registra nella fascia di età 50-59 anni (484 casi per 100.000) mentre nella fascia 0-9 anni si registra il valore più basso pari a 138 casi per 100.000.

