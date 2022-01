Covid, in Italia abbiamo 3 milioni di soggetti fragili: 1.2 milioni tra gli over 60 non sono ancora vaccinati (foto Ansa)

In Italia abbiamo complessivamente 3 milioni di soggetti fragili (che rischierebbero molto in caso di contagio da Covid 19). Tra loro, quasi la metà, parliamo di 1 milione e 200mila persone che rientrano tra gli over 60, non sono ancora vaccinati.

Covid e anziani, le cifre complessive

Sono circa 3 milioni in Italia i pazienti definiti, per le patologie da cui sono affetti, ‘fragili’ e ‘molto fragili’, mentre la platea di anziani conta oltre 13,8 milioni di over-65 e 2,2 milioni di persone che hanno superato gli 85 anni di età. Sono queste le fasce di popolazione che potrebbero essere interessate dall’ipotesi di obbligo vaccinale per l’immunizzazione anti-Covid, una delle misure che sarebbero al vaglio del governo in queste ore.

Attualmente, nella fascia degli over-60, sono 1,2 milioni le persone ancora senza vaccinazione e rappresentano la categoria che maggiormente affolla ospedali e terapie intensive.

Covid, le categorie di pazienti fragili e molto fragili

Le categorie di pazienti fragili e molto fragili, così come indicate dalle circolari del ministero della Salute, sono in particolare dieci. A queste persone la vaccinazione anti-Covid, sia per il ciclo primario sia per la terza dose addizionale, viene garantita prioritariamente.

Le 10 categorie di pazienti in condizioni di fragilità comprendono le seguenti situazioni: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche; attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T; patologia oncologica; immunodeficienze primitive; immunodeficienze secondarie; dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; Aids.

Nelle categorie fragili sono indicate anche le persone con Sindrome di Down, grave obesità e disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica).