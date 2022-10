Omicron, sottovariante Cerberus al 7% dei casi di Covid. E’ attualmente responsabile del 7% dei casi di Covid-19 in Italia, la sottovariante di Omicron BQ.1.1 nota come ‘Cerberus‘. Lo indicano le sequenze genetiche del virus SarsCOV2 raccolte nel nostro Paese e depositate nella banca dati internazionale Gisaid (analisi dei dati per l’ANSA del Ceinge di Napoli).

“La situazione di Cerberus in Europa è preoccupante perché questa sottovariante è in asces.:Oora in Francia è al 35%, ma in altri Paesi, come Gran Bretagna, Germania, Danimarca e in Italia si attesta a circa il 7%”, osserva il genetista Massimo Zollo, coordinatore della Task force Covid-19 del Ceinge, che ha analizzato i dati con Angelo Boccia, del gruppo di Bioinformatica del Ceinge coordinato da Giovanni Paolella.

Secondo i due esperti “è ipotizzabile un trend di crescita della sottovariante BQ.1.1, con raddoppio a breve.

Complessivamente sono 157.717 le sequenze genetiche depositate dall’Italia nella banca dati Gisaid dall’inizio della pandemia e, di queste, 60.231corrispondono alla variante Omicron e alla sua numerosa famiglia (dalla BA.1 fino alle recenti BA.5).

Delle 157.717 sequenze, 15.160 (al 10 ottobre scorso) corrispondono alla sottovariante Omicron BA.5, pari al 93.7%. Nella famiglia delle BA.5, si distinguono in particolare la BA 2.75 ‘Centaurus’ (1,8%) e BQ.1.1 ‘Cerberus’ (7%).

