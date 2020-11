Le condizioni della mamma erano compromesse e si doveva operare in emergenza per dare una possibilità di vita alla donna.

Una donna incinta di 38 anni che aveva contratto il Covid, è stata operata venerdì all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dai medici della struttura e dai rianimatori del Brotzu. Colpita da una polmonite da Covid ha purtroppo perso il bambino e lei è ora ricoverata in condizioni molto gravi.

Il quadro clinico, anche per via del Covid, si è fatto preoccupante e quando la situazione è precipitata l’équipe medica del reparto di ginecologia dell’ospedale ha portato la donna incinta in sala operatoria salvandole di fatto la vita. Per il piccolino, si legge su L’Unione Sarda, non c’è stato nulla da fare.

Le condizioni della donna sono ritenute molto gravi ed è stato necessario trasferirla all’ospedale Brotzu dove c’è un macchinario per l’ossigenazione “esterna” del sangue.

Nella giornata di ieri, un 32enne, Dario Marras, è morto all’ospedale di Sassari dove era ricoverato per Covid. Paziente oncologico, aveva un tumore. Il 32enne, originario di Tempio Pausania, aveva mandato un messaggio pieno di coraggio dal letto d’ospedale in cui lottava contro il virus indossando il casco per l’ossigeno. Invitava alla prudenza, a indossare la mascherina a usare gel igienizzanti e a evitare contatti. “E’ dura andare avanti, però non si molla mai di un millimetro… occhi puntati sull’obiettivo finale…GUARIRE!”. (fonte L’UNIONE SARDA)