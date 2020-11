Covid, iniziata la flessione della curva. Iss: “Ma in alcune regioni stanno ancora salendo contagi”.

“La curva sta decrescendo sia per i casi Covid sintomatici che per i casi positivi in genere. Ma la situazione è un po’ a metà. Ci sono delle Regioni dove negli ultimi 15 giorni c’è una decrescita, e alcune che invece mostrano una crescita. Abbiamo ancora un’incidenza piuttosto elevata, 321 casi per 100mila nei 7 giorni” ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa al ministero sul Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

“L’età mediana” dei casi in Italia è “intorno a 48 anni”. Questo indica che sono sempre più anziani a contrarre l’infezione. Da qui l’importanza di proteggere queste categorie. Per i deceduti l’età media supera gli 80 anni.

I dati dell’epidemia migliorano, “ma non dobbiamo assolutamente rallentare le misure e rilassarci. Il sovraccarico è ancora alto in moltissime regioni” continua Brusaferro. “La curva si appiattisce ma è ancora molto significativa – ha ribadito – e se non decresce molto rapidamente diventa un fattore critico. Bisogna continuare a ridurre drasticamente le interazioni fisiche e le occasioni di aggregazione“.

Cala rischio saturazione terapie intensive

“La curva dei ricoveri comincia ad andare verso l’appiattimento. E’ un dato importante, abbiamo sempre detto che il primo segnale di inversione è l’indice Rt, poi i casi sintomatici, il terzo segnale è l’occupazione dei posti letto e purtroppo l’ultimo è quello dei decessi, ancora molto elevato. Anche rispetto ai segnali di saturazione la curva si sta appiattendo” ha aggiunto Brusaferro.

“Quasi tutte le regioni hanno messo in campo delle risorse tali per cui oggi possiamo vedere una decrescita della probabilità di completa saturazione delle terapie intensive. È un segnale molto positivo, riguarda la capacità di risposta del nostro Paese”. (fonte agi, video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)