Covid, la storia della bimba di sette mesi ricoverata in terapia intensiva

A soli sette mesi è ricoverata in terapia intensiva perché contagiata dal Covid: la bimba, viste le gravi condizioni e la tenera età, è stata trasportata da Lamezia Terme a Roma. Un volo sanitario urgente a bordo di un C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Monitorata da sanitari specializzati e intubata la bimba poi trasportata dall’aeroporto di Ciampino al Bambino Gesù dove ora si trova in terapia intensiva per una polmonite bilaterale da infezione Covid.

Il trasporto della bimba contagiata dal Covid

La richiesta di trasporto sanitario d’urgenza all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma è arrivata dalla Prefettura di Cosenza alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha avviato immediatamente le previste procedure di attivazione dell’equipaggio della 46^ Brigata Aerea di Pisa, in prontezza operativa per questo genere di missioni.

“Voglio ringraziare l’Aeronautica Militare e l’equipe del dipartimento di emergenza dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

Contagiati anche i genitori

Anche i genitori della piccola sono contagiati e sono in isolamento. Il trasferimento per la piccola paziente, proveniente dalla Calabria, si è reso necessario dopo che le sue condizioni si sono aggravate. I medici hanno dunque ritenuto opportuno farla trasferire in un ospedale specializzato. Questo per poterle dare tutta l’assistenza necessaria anche in caso di un ulteriore peggioramento. La neonata proveniva dalla Calabria dove nei giorni scorsi anche un altro neonato è finito in ospedale perché contagiato probabilmente da familiari positivi.