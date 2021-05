Covid Lazio, zona bianca tra tre settimane? Oggi 50 contagi su 100mila abitanti

“La vaccinazione è fondamentale e abbiamo visto che ha contribuito a far calare in modo importante l’incidenza dei contagi. Ora siamo a circa 50 su 100mila abitanti che è un’incidenza molto bassa, continuando così in tre settimane il Lazio sarà in zona bianca”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in occasione dell’inaugurazione del “Bosco del respiro” dedicato alle vittime del Covid all’ospedale Pertini a Roma.

Covid, le Regioni al Governo: “In zona bianca stesse linee guida di quella gialla”

Applicare per la zona bianca le stesse linee guida proposte dalle Regioni per la zona gialla. Ma anticipare, fin da subito, l’apertura di tutte le attività economiche, comprese discoteche e wedding. È questa la proposta su cui convergono le Regioni in merito alla zona bianca dopo il vertice di oggi, che sarà avanzata al Governo. L’ipotesi di istituire un coprifuoco alle 24 è stata definitivamente scartata mentre per le norme anti-assembramento, viene fatto sapere, ci sono già e verranno discrezionalmente applicate laddove serve.

Covid, Pregliasco: “Ci aspettiamo un colpo di coda del virus”

“Un rialzo dei contagi ce lo aspettiamo, un colpo di coda del virus dovuto a tutte queste riaperture ci potrebbe essere ma confidiamo di non vedere più tutti i casi gravi del passato. Purtroppo però abbiamo ancora troppi morti”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo Fabrizio Pregliasco. Il rialzo ci potrebbe essere “via via che le riaperture aumentano, per questo dico che ci deve guidare il buon senso. Quando avremo il 40-50% della popolazione coperta dal vaccino potremo fare come gli Usa ora. Utilizzando un paragone cinematografico, direi che noi siamo ancora al ‘primo tempo’ mentre gli americani sono già alla sequenza finale”. Sull’eventualità che il Paese diventi tutto zona bianca ha affermato: “Mi piace di più l’idea di zona bianca rinforzata, lasciando ancora il coprifuoco”.