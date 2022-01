Covid, le nuove regole dal 1 febbraio: Green Pass nei negozi, obbligo vaccino over 50, multe, mascherine

Dal 1 febbraio cambiano le regole su Green Pass, vaccino e mascherine. Bisognerà mantenere le mascherine all’aperto per altri dieci giorni e ci sarà l’obbligo vaccinale per gli over 50. Andiamo a vedere le nuove regole nel dettaglio.

Aggiornamento delle 19:21.

Le nuove regole sul Green Pass

Sarà obbligatorio il Green Pass base, quello che si può ottenere anche con il tampone semplice, per entrare in uffici, poste, banche e librerie. Rimane libero l’ingresso nei negozi che vendono generi alimentari, cibo per animali domestici, benzinai, negozi che trattano articoli igienico-sanitari, in farmacie, parafarmacie, ottici e nelle edicole all’aperto.

Quello che c’è da sapere sul Super Green Pass

Si ottiene in due modi: o con la terza dose del vaccino, la booster, o guarendo dal Covid. Si sta valutando di inserire, o meno, la durata illimitata del Super Green Pass visto che in questo momento non ci sono indicazioni ufficiali sulla quarta dose del vaccino anti Covid.

Obbligo vaccinale per gli over 50

Dal 15 febbraio, scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50. Tra loro, quelli che dovranno recarsi sul posto di lavoro, saranno obbligati a mostrare il Super Green Pass (o Green Pass rafforzato). Quindi gli over 50 non potranno più lavorare con il Green Pass ottenuto con il tampone (cioè quello base). Gli over 50 colti in flagrante senza Super Green Pass saranno multati.

Mascherine all’aperto e discoteche

Saranno prorogati per altri dieci giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. E’ l’intesa raggiunta in Consiglio dei ministri. I gestori delle discoteche, sperano di riaprire per la notte di San Valentino.

Nel nuovo decreto, sono attese novità su scuola e quarantene

Sulla scuola, tutto è rinviato ai prossimi giorni. In settimana sono attese le norme sulle quarantene a scuola. Le classi dovrebbero andare in dad (didattica a distanza) a partire dai 3 contagi mentre nel caso fossero 2, rimarrebbe a casa solo chi non è vaccinato o chi è vaccinato da più di 120 giorni e non ha fatto il booster o chi è guarito da più di 120 giorni.