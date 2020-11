Poche parole, scritte a penna sulla Settimana enigmistica. Messaggi che una madre malata di Covid e in isolamento lascia ai figli prima di morire.

“Scusate figli miei ma voglio morire”, questo il messaggio che un’anziana madre malata di Covid ha lasciato sulla Settimana enigmistica. La solitudine raccontata in poche righe: l’ultimo messaggio di un’anziana ricoverata nel reparto Covid dell’ospedale Vannini, al Casilino di Roma. Il foglio è stato poi dato ai figli dopo il decesso,

“Non voglio impazzire, fatemi addormentare senza risvegliarmi“, scriveva 20 giorni fa sulle parole crociate. Un messaggio, questo, lasciato ai medici da parte della 70enne ricoverata nel reparto Covid. La donna non risponde all’ossigeno terapia né ai farmaci. Non vuole sottoporsi al casco “Cpap” con l’ossigeno a pressione positiva.

La morte e i messaggi per i figli che non rivedrà più

Come scrive Repubblica, la donna morirà per Covid poche ore dopo aver lasciato i messaggi sulla Settimana enigmistica. Non prima di aver dedicato l’ultimo pensiero ai suoi amori: “Scusate figli miei, ma voglio morire dormendo”. Parole scritte in corsivo sulle stessa pagina delle parole crociate che i sanitari troveranno aperta al momento del decesso sul bordo del letto.

Parole che la donna non avrebbe mai voluto dire, che descrivono la sofferenza causata dal coronavirus. Il dolore fisico unito a quello dell’isolamento, che ti costringe a stare lontano dai tuoi cari anche in un momento così drammatico in cui si lotta tra la vita e la morte. Da soli. (Fonte Repubblica).