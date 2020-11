Covid, Miozzo (Cts): “Lockdown? Sarebbe una sconfitta del sistema e del Paese”

Per contrastare il Covid “il lockdown sarebbe una sconfitta del sistema e dell’intero Paese” afferma Miozzo, coordinatore del del Cts.

Il lockdown sarebbe la soluzione più ‘semplice’ per contenere il Covid, ma rappresenterebbe “una sconfitta del sistema e dell’intero Paese“. È netto il giudizio che Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), dà della prospettiva di un lockdown generale in una intervista a Il Mattino.

“L’esperienza della prima ondata e il lockdown generale sono parte di una memoria quasi lontana” dice. Quei mesi di “marzo e aprile, sono serviti per comprendere il peso e il prezzo devastante di quella decisione”.

Ora però, “prima di arrivare al lockdown generale abbiamo il dovere di percorrere tutte le strade possibili, immaginando di poter convivere con il Covid sino alla prossima primavera prima di prendere devastanti decisioni di chiusura totale”.

“Non abbiamo imparato dalla prima ondata”

Secondo Miozzo è un percorso “difficile, che può dare risultati”. Ma solo se “l’intero Paese prende coscienza dello stato di pericolo, rispettando rigorosamente le indicazioni date per contenere la diffusione del virus”.

Molto si sarebbe potuto fare e non è stato fatto, dice, “per prepararci a questa nuova fase dell’epidemia”. Come “Covid hospital, covid hotel, drive in strutturati e potenziati, non abbandonare i contact tracing, strutture provvisorie e campali o in prefabbricati davanti agli ospedali per separare i percorsi del covid dalle altre patologie”. (fonte AGI)